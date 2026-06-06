Pep Guardiola laisse planer le doute sur son avenir

Fraîchement libre de tout contrat après une décennie historique sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola savoure son retour en Catalogne. Exténué, le natif de Santpedor enchaîne les moments de détente entre un tournoi de golf et le concert de The Cure, avant d’inaugurer un terrain Cruyff à son nom dans son ancienne école de La Salle Manresa.

La suite après cette publicité

Interrogé sur son avenir par les médias espagnols présents pour l’occasion, le technicien catalan a ironisé tout en confirmant son envie de souffler pendant une durée indéterminée : « je retournerai étudier à La Salle, où j’ai étudié enfant, et je deviendrai professeur. Sélectionneur de l’Espagne ? Pour l’instant, je veux m’installer ici un moment et voir ce que l’avenir me réserve. Je n’en sais rien moi-même. » Voilà qui est dit.