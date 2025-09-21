Ballon d’Or 2025 : c’est le grand jour !

C’est une date qui est toujours très attendue par les fans de football, et qui suscite des heures et des heures de débat, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les bars ou dans les cours de récréation. Ce lundi, place à la cérémonie du Ballon d’Or 2025, qui récompensera le meilleur joueur de la saison 2024/2025, et d’autres distinctions individuelles comme le prix Yachine (meilleur gardien) ou le prix Kopa (meilleur jeune) seront également décernées.

Une soirée de feu que vous pourrez suivre en intégralité sur Foot Mercato, et pour laquelle deux grands favoris pour le Graal des récompenses individuelles se distinguent. D’un côté, Ousmane Dembélé, homme fort du Paris Saint-Germain qui a remporté la Ligue des Champions, et qui a pondu une saison à 35 buts et 16 passes décisives en 53 apparitions toutes compétitions confondues. Au-delà des statistiques monstrueuses et de ses deux passes décisives lors de la finale européenne contre l’Inter, l’international tricolore a montré de très belles choses dans le jeu, régalant les fans parisiens et les observateurs du foot de manière générale.

Le PSG à l’honneur

En face, un rival à prendre très au sérieux : Lamine Yamal. Sa ligne de stats est un peu moins impressionnante - 18 buts et 25 passes en 55 matchs TCC - tout comme il n’a pas l’argument de la Ligue des Champions en sa faveur, mais le jeune espagnol a probablement été le joueur le plus agréable à voir jouer sur la saison dernière, avec des rencontres exceptionnelles et des gestes de grande classe à tout va. Un talent et une fougue qui lui ont permis de devenir l’un des joueurs les plus appréciés de la planète, jouissant d’un capital sympathie énorme, auprès du jeune public notamment mais aussi des journalistes qui votent. Si la tendance est plutôt à un sacre de Dembélé ou de Lamine Yamal, attention à d’éventuelles surprises comme la saison dernière avec Rodri, puisque des joueurs comme Achraf Hakimi (PSG) ou Raphinha (Barça) pourraient aussi avoir leur mot à dire.

Ce qui est sûr, c’est que la soirée sera très parisienne. En plus d’un potentiel Ballon d’Or pour Dembélé, plusieurs hommes de Luis Enrique, qui disputeront le Classique plus ou moins en même temps que la cérémonie, seront primés. Le coach espagnol a de grandes chances d’obtenir le trophée Cruyff récompensant le meilleur coach, Désiré DOué et Joao Neves sont nommés pour le trophée Kopa, Lucas Chevalier et Gigio Donnarumma (bien que plus au club) sont dans la course pour le Yachine, alors que le Paris Saint-Germain devrait être élu meilleur club de l’année. Une possible soirée historique pour les Parisiens, encore plus s’il y a victoire contre l’OM…