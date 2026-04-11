Liverpool : Tottenham veut récupérer Andrew Robertson

C’est désormais officiel : l’emblématique latéral gauche des grandes années de Jürgen Klopp, Andrew Robertson, va quitter les Reds à l’issue de la saison. Son avenir se dessine déjà, avec plusieurs pistes en Premier League. En effet, Tottenham s’est positionné en pole pour recruter Robertson l’été prochain, dans l’optique d’un transfert libre, à condition que le club londonien assure son maintien en Premier League. Liverpool a officialisé cette semaine le départ du latéral écossais à la fin de la saison, mettant fin à une aventure de 9 ans à Anfield, où il s’est imposé comme l’un des cadres majeurs du vestiaire.

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Selon The Athletic, les Spurs avaient déjà avancé leurs pions dès le mercato hivernal et disposent aujourd’hui d’une longueur d’avance dans ce dossier, même si aucune signature n’est encore actée. À 32 ans, Robertson conserve une forte cote en Europe grâce à son expérience, son leadership et son vécu au plus haut niveau, des qualités jugées précieuses pour un Tottenham en quête de stabilité. S’il venait à rester en Premier League, le défenseur écossais pourrait également partager son temps de jeu avec les jeunes latéraux du club, Spence ou encore Udogie, tout en apportant un encadrement essentiel au groupe de Roberto De Zerbi.