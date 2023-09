PSG : la nouvelle sortie médiatique remarquée de Nasser Al-Khelaïfi sur Mbappé et Messi

La suite après cette publicité

Il était assez discret depuis la fin du mercato, où il a, avec Luis Campos, eu énormément de boulot. En plus d’avoir pu recruter bon nombre de recrues après avoir géré le dossier de l’entraîneur, NAK a aussi dû faire face à certains dossiers assez compliqués, comme celui menant à Kylian Mbappé. Sans compter les départs de joueurs comme Verratti ou Neymar, bien en place dans le vestiaire parisien depuis longtemps.

Il y a aussi eu le cas Messi, qui a finalement refusé les avances de son club et a décidé de rejoindre la Floride. Lors d’un entretien accordé au média argentin Olga, le septuple Ballon d’Or avait d’ailleurs un peu taclé le PSG. « Ça s’est passé comme ça. Cela ne s’est pas passé comme je l’espérais. J’ai pu devenir champion du monde là-bas. Tout arrive pour une raison. J’ai été l’un des rares champions du monde à ne pas avoir eu de reconnaissance là-bas », avait-t-il déclaré. Dans un entretien accordé à plusieurs médias dont RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à lui répondre.

À lire

Le PSG au complet face à l’OM

Pas de clash avec Messi

« On parle beaucoup à l’extérieur, je ne sais pas ce qu’il a fait ou ce qu’il n’a pas dit. Comme tout le monde l’a vu – nous avons même publié une vidéo – nous avons célébré Messi à l’entraînement (quand il a remporté la Coupe du monde), et nous l’avons également célébré en privé. Mais avec respect – nous sommes un club français. C’était bien sûr sensible de faire la fête au stade. Nous devons respecter le pays qu’il a vaincu – ses coéquipiers de l’équipe de France, et nos supporters aussi. Mais il l’était, et c’est un joueur incroyable – nous étions fiers de l’avoir ici », a-t-il lancé au sujet de l’international argentin. Plutôt pacifiste donc.

La suite après cette publicité

Puis, il a encore enterré la hache de guerre avec Mbappé et sa famille. « Les problèmes que nous avons eu restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu’il fait - et de ce que fait toute l’équipe. Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il mérite le Ballon d’or », a conclu le patron parisien. Le message est passé.