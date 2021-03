Affaire de la sextape : Karim Benzema jugé en octobre prochain

Alors que Karim Benzema est toujours poursuivi pour « complicité de tentative de chantage » dans l'affaire de la sextape de son ancien coéquipier Mathieu Valbuena, il devrait être jugé du 20 au 22 octobre devant le tribunal de Versailles a indiqué l'AFP.

Pour rappel, l’attaquant français de 33 ans risque toujours cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende dans cette affaire. Une affaire qui remonte à plus de cinq ans maintenant et qui lui a fermé les portes de l’équipe de France depuis.