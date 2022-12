La Juventus détient le record de joueurs champions du monde

La suite après cette publicité

Si la Juventus vit actuellement une période plus que compliquée avec de nombreux dossiers bouillants comme l’enquête qu’a diligentée l’UEFA mais aussi avec l’affaire Cristiano Ronaldo, qui réclame une grosse indemnité, le club italien aura néanmoins battu un record lors de la Coupe du Monde au Qatar. Le sacre de l’Argentine durant ce Mondial, avec notamment Leandro Paredes (28 ans) et Angel Di Maria (34 ans) dans ses rangs, devrait redonner un peu le sourire à la Vieille Dame, rapporte Kicker.

En effet, la Juventus est devenue le club comptant le plus de champions du monde dans ses rangs, avec 27 joueurs très précisément, dans toute son histoire. A ce petit jeu, les Bianconeri devancent le Bayern Munich (24 joueurs) et deux autres clubs italiens, l’Inter Milan (21) et l’AS Roma (17).

