Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

PSG : Désiré Doué sorti sur blessure dès la mi-temps contre Metz

Par Kevin Massampu
1 min.
Désiré Doué face à Lorient @Maxppp
PSG 3-0 Metz

Le PSG mène tranquillement face à Metz pour le compte de cette 23e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait permettre au club de la Capitale de reprendre les commandes de la Ligue 1, après le revers de Lens contre Monaco (2-3). Déjà buteur contre Monaco en Ligue des Champions mardi, Désiré Doué a récidivé ce samedi soir face aux Messins d’un subtil ballon piqué (3e, 1-0). Très en jambes, le Golden Boy 2025 a pourtant cédé sa place dès la mi-temps de cette rencontre face aux Mosellans.

La suite après cette publicité

En effet, l’ex-Rennais a été remplacé par le jeune Ibrahim Mbaye dès le retour des vestiaires. Si ce changement a surpris, il pourrait s’expliquer par un éventuel pépin physique du Français. En effet, Ligue 1+ a diffusé une image captée après le coup de sifflet de la mi-temps montrant Doué indiquant un problème à l’adducteur droit au banc parisien. De quoi faire trembler le PSG à quelques jours seulement du barrage retour de C1 contre l’AS Monaco.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier