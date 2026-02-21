PSG : Désiré Doué sorti sur blessure dès la mi-temps contre Metz

Le PSG mène tranquillement face à Metz pour le compte de cette 23e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait permettre au club de la Capitale de reprendre les commandes de la Ligue 1, après le revers de Lens contre Monaco (2-3). Déjà buteur contre Monaco en Ligue des Champions mardi, Désiré Doué a récidivé ce samedi soir face aux Messins d’un subtil ballon piqué (3e, 1-0). Très en jambes, le Golden Boy 2025 a pourtant cédé sa place dès la mi-temps de cette rencontre face aux Mosellans.

En effet, l’ex-Rennais a été remplacé par le jeune Ibrahim Mbaye dès le retour des vestiaires. Si ce changement a surpris, il pourrait s’expliquer par un éventuel pépin physique du Français. En effet, Ligue 1+ a diffusé une image captée après le coup de sifflet de la mi-temps montrant Doué indiquant un problème à l’adducteur droit au banc parisien. De quoi faire trembler le PSG à quelques jours seulement du barrage retour de C1 contre l’AS Monaco.