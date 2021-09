PSG : Mauricio Pochettino croise les doigts pour avoir Lionel Messi contre Manchester City

La suite après cette publicité

Toujours blessé, Lionel Messi sera absent lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Montpellier samedi soir (21h, 8e journée de Ligue 1°. Et pour le moment, l'Argentin n'est pas encore certain d'être opérationnel pour le match de Ligue des Champions face à Manchester City. De son côté, Mauricio Pochettino espère grandement qu'il aura «La Pulga» à disposition en C1, comme il l'a expliqué en conférence de presse.