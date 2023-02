Man City : Pep Guardiola présente ses excuses à Steven Gerrard

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle regretter ses paroles. Il y a quelques jours, Pep Guardiola s’était laissé aller à une petite blague pour détendre l’atmosphère autour de Manchester City, qui fait l’objet de lourdes accusations par la Premier League. « Je ne sais pas si nous sommes responsables de la glissade de Steven Gerrard. Vous savez, dans cette situation à Anfield, je ne le voulais pas par respect pour Steven Gerrard, mais c’est de notre faute », avait alors lâché le technicien catalan, en rapport à la glissade de l’ancien capitaine des Reds contre Chelsea, en 2014, ayant offert le titre de champion aux Cityzens.

Ce mardi, avant même que la conférence de presse d’avant-match ne débute, Pep Guardiola a fait son mea culpa à Gerrard. « Je m’excuse auprès de Steven Gerrard pour mes commentaires stupides et inutiles à son sujet. Il sait à quel point je l’admire, lui et sa carrière, ce qu’il a fait pour ce pays. J’ai honte de moi, il ne le mérite pas », a lâché le coach de Man City, qui a eu l’intelligence et la lucidité de faire machine-arrière, avant le déplacement décisif de son équipe sur le terrain du leader Arsenal (mercredi, 20h30).

