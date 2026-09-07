OL : la mise au point de Matthieu Louis-Jean sur la rumeur Karim Benzema

Libre de tout contrat après son départ d’Al-Hilal, Karim Benzema a été annoncé du côté de l’OL lors du dernier mercato estival. Un retour qui n’a finalement pas eu lieu pour des raisons contractuelles. Présent en conférence de presse ce lundi, Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif des Gones, a évoqué cette rumeur.

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«Presque du fantasme. Il y a eu un contact cet été avec un intermédiaire. Ça n’a pas été plus loin, c’était infaisable avec les questions contractuelles. On n’a pas été plus loin, on devait signer un attaquant rapidement, on travaillait sur Openda. Il est toujours sous contrat avec la Fédération (saoudienne, ndlr), on n’est pas allé plus loin. C’est un immense joueur. Je n’ai pas été plus loin et je n’ai pas parlé avec lui», a indiqué le dirigeant rhodanien. C’est clair !