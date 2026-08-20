Monaco : dénouement imminent dans le dossier Farès Ghedjemis

Le dossier Farès Ghedjemis entre dans sa dernière ligne droite. Après avoir identifié l’international algérien comme la priorité pour remplacer Maghnes Akliouche, parti au PSG, l’AS Monaco a rapidement avancé dans les discussions avec Frosinone. Le club italien avait d’abord repoussé une première proposition monégasque de 7 M€ + 2 M€ de bonus, avant que l’ASM ne revienne à la charge.

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Et désormais, deux prétendants se détachent clairement. Selon nos informations, Besiktas a proposé 12 M€ + 3 M€ de bonus, tandis que Monaco est monté à 10 M€ + 3 M€. Le club turc dispose également d’un avantage sur le plan salarial, avec une proposition supérieure à celle formulée par l’ASM au joueur. De quoi maintenir un véritable suspense autour de l’avenir de l’ailier de 23 ans, auteur de 15 buts et 3 passes décisives en Serie B la saison dernière et élu meilleur joueur du championnat.

Le joueur a une préférence pour Monaco

Le week-end qui arrive pourrait justement être décisif. À ce stade, Farès Ghedjemis devrait prendre une décision entre les deux projets et pourrait donc rejoindre soit Monaco, soit Besiktas. Pour l’ASM, l’objectif est clair : boucler l’arrivée du joueur identifié depuis plusieurs semaines comme le successeur de Maghnes Akliouche sur le côté droit. Un dossier que Tiago Scuro avait érigé en priorité, alors que Frosinone s’était montré particulièrement gourmand après avoir déjà repoussé plusieurs offres concurrentes.

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Mais à date, la préférence du joueur va à Monaco avec qui il a déjà un accord comme nous vous le révélions. Ghedjemis est séduit par la perspective de rejoindre la Principauté et de poursuivre sa progression. Le week-end pourrait donc permettre de départager définitivement les deux prétendants, avec Monaco qui devra malgré tout composer avec l’offre financière supérieure de Besiktas. Une chose est certaine : le dénouement est désormais imminent pour l’international algérien.