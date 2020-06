L'AJ Auxerre annonce six départs

Ce dimanche soir, l'AJ Auxerre a annoncé une vague de six départs. Ces joueurs ne sont pas conservés et vont donc s'envoler vers d'autres cieux. Prêté l'été dernier par l'OGC Nice Eddy Sylvestre qui a disputé seize matchs avec l'AJA n'est pas conservé. Bendjaloud Youssouf, Mohamed Yattara et Zacharie Boucher tous en fin de contrat quittent également le club bourguignon.

Michaël Barreto a annoncé son départ de l'AJ Auxerre avec la volonté de s'engager dans un autre club. La formation de Ligue 2 a également annoncé le départ de son ancien capitaine Jordan Adéoti arrivé dans l'Yonne en 2017. Une page se tourne en Bourgogne...