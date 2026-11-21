Gros coup dur potentiel pour le Paris Saint-Germain. Désiré Doué a été victime d’une blessure au genou lors de la rencontre face à l’OGC Nice. Sur une tentative de protection de balle, le genou droit de l’international français a, en effet, lâché. Il a finalement dû céder sa place et a été remplacé par Ferran Torres.

La suite après cette publicité

Après la blessure de Désiré Doué face à Nice, le PSG doit-il revoir ses ambitions pour la suite de la saison ? Oui, son absence pourrait peser très lourd. Non, l’effectif parisien a les ressources pour compenser. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Les images de sa blessure ont suscité une vive inquiétude sur le banc parisien. Le PSG retient désormais son souffle dans l’attente d’examens médicaux pour connaître la nature exacte et la gravité de cette blessure. Au regard des images et des pleurs de l’ancien Rennais, on peut toutefois redouter une très longue absence…