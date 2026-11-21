Ligue 1
PSG : grosse inquiétude pour Désiré Doué, sorti en larmes et sur civière face à Nice
1 min.
@Maxppp
Gros coup dur potentiel pour le Paris Saint-Germain. Désiré Doué a été victime d’une blessure au genou lors de la rencontre face à l’OGC Nice. Sur une tentative de protection de balle, le genou droit de l’international français a, en effet, lâché. Il a finalement dû céder sa place et a été remplacé par Ferran Torres.
La suite après cette publicité
Après la blessure de Désiré Doué face à Nice, le PSG doit-il revoir ses ambitions pour la suite de la saison ?
Génération de l'image en cours
Les images de sa blessure ont suscité une vive inquiétude sur le banc parisien. Le PSG retient désormais son souffle dans l’attente d’examens médicaux pour connaître la nature exacte et la gravité de cette blessure. Au regard des images et des pleurs de l’ancien Rennais, on peut toutefois redouter une très longue absence…
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Lucas Hernandez sur Désiré Doué : « je n’ai jamais vu un joueur se plaindre comme ça sur un terrain »
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer