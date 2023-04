Man City : Pep Guardiola redoute le Bayern après l’incident entre Sané et Mané

Aux portes du dernier carré de la Ligue des Champions après sa large victoire contre le Bayern Munich en quart de finale aller (3-0), Manchester City devra confirmer, ce mercredi soir, en Bavière. Face à des Munichois qui traversent une période compliquée, Pep Guardiola appelle cependant à la méfiance, notamment après l’accrochage entre Leroy Sané et Sadio Mané.

«Parfois, il faut un conflit pour que l’équipe soit plus unie, confie celui qui a dirigé le champion d’Allemagne entre 2013 et 2016. Ce n’est pas un point faible pour eux, mais un point fort. J’imagine la situation contre Manchester City, la meilleure performance du Bayern sera mercredi soir», a ainsi assuré le technicien espagnol. De son côté, Thomas Tuchel a, lui, confirmé la présence de Sadio Mané à l’Allianz Arena : «tout le monde fait des erreurs, même un modèle. Sadio a déjà réagi et s’est excusé. Demain (dimanche), il reprendra l’entraînement normalement et sera dans le groupe contre Manchester City».

