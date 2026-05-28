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Premier League

Le FC Barcelone avance dans le dossier Bernardo Silva

Par Tom Courel
1 min.
Bernardo Silva @Maxppp

Le FC Barcelone est partout et Bernardo Silva le sait. Après la probable arrivée d’Anthony Gordon et peut-être celle de Julian Alvarez (qui se négocie encore), l’élément portugais pourrait aussi faire des heureux. D’après les dernières informations d’El Chiringuito, le club catalan verrait le recrutement de l’ailier de plus en plus faisable cet été.

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À 31 ans, celui qui est arrivé en fin de contrat avec Manchester City et sera donc libre en juin, correspond parfaitement à la méthode catalane. Les contacts se poursuivent et avancent à en croire Sport. Le salaire ne posera pas vraiment problème, d’autant que le joueur est prêt à faire des efforts. Silva priorise le projet blaugrana. Il a déjà fait savoir par le passé son envie de rejoindre la Catalogne.

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