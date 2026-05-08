Lens : la folle première du crack Mezian Mesloub

Il y a des premières qui se réalisent dans le silence. D’autres qui font briller des joueurs au grand jour. Ce soir, Mezian Mesloub a vécu le deuxième type de baptême du feu. Ce vendredi, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1, le RC Lens n’y arrivait pas contre Nantes. Malgré une domination face à une équipe qui jouait sa survie, les Lensois n’ont pas réussi à matérialiser cette maîtrise avec un but. Après deux buts refusés à Saïd et Sima, la lumière est finalement venue du pied d’un jeune de 16 ans. Pour sa première apparition dans l’élite, Mezian Mesloub a fait exulter Bollaert seulement 18 secondes après son entrée en jeu.

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Trouvé dans la surface, le fils de Walid Mesloub a contrôlé avant d’envoyer une frappe imparable du gauche (1-0, 79e). Une superbe réalisation qui a permis à Lens d’accrocher un plus grand rêve qu’une simple victoire face à Nantes. En effet, avec son premier but en pro à 16 ans, Mezian Mesloub Soares a envoyé les Sang et Or en Ligue des Champions en validant cette deuxième place. Un symbole fort, tant les Lensois ont misé sur les jeunes talents de la Gaillette cette année. Après la rencontre, le jeune Mezian Mesloub a fait la joie de tout un stade, mais a surtout fait la fierté de son père, présent pour les débuts de son fils avec Lens.

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La grosse fierté de Pierre Sage, Jean-Louis Leca et Walid Mesloub

En l’absence de cadres offensifs tels que Florian Thauvin ou Allan Saint-Maximin, c’est finalement Mesloub qui a envoyé Lens en Ligue des Champions. Interrogé après la rencontre, son père Walid n’a pas caché sa joie au micro de Ligue 1+ : «je suis très fier, j’étais très ému déjà à sa convocation, mais le voir fouler la pelouse que j’ai eue la chance de fouler avec un tel public, et avec un enjeu derrière… le voir faire ça, très honnêtement, je n’étais pas prêt, je savais de quoi il était capable, mais je ne pensais pas qu’il allait être aussi précoce, je suis très fier de lui en tant que papa déjà avant tout, toute sa famille l’est, il travaille beaucoup, et aujourd’hui, il a été récompensé même si on sait que le chemin est encore bien long et on va tout faire pour l’accompagner au mieux, je voulais aussi souligner l’apport du club, féliciter tous les éducateurs, les formateurs, kinés, toute la structure, la direction, tout le monde travaille d’arrache-pied pour emmener tous ces joueurs au plus haut niveau et ce soir, j’ai la chance que ce soit mon fils et j’espère qu’il y en aura d’autres, je ne réalise pas encore ce qu’il s’est passé ce soir. Avant le match, on s’est eu, je lui ai dit de pas être en retard aux causeries (rires) mais sur ça il est très assidu, la seule chose que je lui ai dit pour pas trop le chambouler, c’est qu’il prenne du plaisir si on fait appel à lui, qu’il montre de quoi il est capable et ensuite son destin est écrit et c’est à lui de montrer. C’est exceptionnel, même lui ne réalise pas, même si c’est quelqu’un de très ambitieux, dès demain, il voudra passer à autre chose, mais très sincèrement, il faut le féliciter lui, c’est exceptionnel.»

Aussi ému que le papa, Jean-Louis Leca s’est souvenu des nombreux repas partagés avec le jeune joueur, qui a donc envoyé son club en Ligue des Champions quelques années plus tard : «il y a beaucoup d’émotions. J’ai commencé à Lens avec son papa qui était capitaine. il venait manger à la maison quand il avait 10 ans, il est venu une centaine de fois…C’est beaucoup d’émotions ce soir.» Une fierté partagée par Pierre Sage. Au micro du diffuseur de la Ligue 1, l’ancien coach de l’OL a expliqué qu’il savait que Medjoub pouvait apporter malgré son jeune âge : «il y a un signe derrière ce but. Son père est un grand monsieur du club, il est l’adjoint de la réserve. je n’imagine pas la fierté du papa. Les belles histoires s’écrivent comme ça, le football permet d’en écrire. Il aura des choses à raconter à ses enfants et petits-enfants. Peu importe l’âge, quand on a du talent, on peut l’exprimer à tous les niveaux. Il en est l’incarnation ce soir.» Une folle première pour Mezian Mesloub, qui aura sûrement l’occasion de montrer encore plus de facettes de son talent la saison prochaine à Bollaert. Pour conclure sa folle soirée, le jeune talent s’est même offert un clapping en communion avec la tribune Marek.