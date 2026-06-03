Barça : l’avis sans détour de Jules Koundé sur sa saison

Jules Koundé regarde les choses en face. Présent en conférence de presse à la veille du match amical des Bleus face à la Côte d’Ivoire, le défenseur du Barça a été invité à commenter sa saison sur le plan personnel. L’ancien Bordelais a lucidement reconnu qu’il n’avait pas livré sa meilleure saison sous le maillot catalan.

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«Je pense que ça a été une saison en dessous de mes standards, ça n’a pas été ma meilleure saison, mais c’est une nouvelle compétition qui démarre (la Coupe du Monde), je me sens bien et en forme. J’ai envie de bien terminer la saison avec cette Coupe du Monde. » Concernant son avenir, alors qu’il est encore lié au Barça jusqu’en 2030, il a annoncé qu’il se voyait rester en Catalogne la saison prochaine.