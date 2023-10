Brest-PSG : Luis Enrique recadre Kylian Mbappé !

Le Paris Saint-Germain s’en sort très bien. En déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, le club de la capitale a su glaner les trois points de la victoire pour un cinquième succès de rang toutes compétitions confondues (4 en Ligue 1 et 1 en Ligue des champions), mais la rencontre n’était pas de tout repos pour les hommes de Luis Enrique. D’abord menant 2-0 face aux ouailles d’Eric Roy, ces derniers avaient su réduire l’écart en fin de seconde période avant d’égaliser au retour des vestiaires. Finalement, sur un penalty obtenu par Randal Kolo Muani, c’est Kylian Mbappé qui se muait en héros de l’après-midi pour sortir le PSG du piège breton (3-2).

Interrogé au micro de Prime Video quelques instants après le coup de sifflet final, l’entraîneur espagnol Luis Enrique est heureux, malgré le manque d’intensité des siens, notamment après la pause. «Je ne sais pas si en France, on laisse les grosses équipes gagner même si elles jouent mal. Il y a eu plusieurs parties dans ce match, on a eu pas mal d’actions et on a mis les buts. Mais après ça, on a pris un but en fin de première période. Puis en seconde période, ils ont été bien meilleurs que nous, ils ont eu le contrôle du match. On a souffert et j’ai presque eu peur qu’on perde. A la fin, on a eu le penalty et la victoire, donc je suis content.»

«La célébration de Mbappé ? Je n’aime pas ce genre de choses…»

«Après qu’ils aient marqué, ils ont réussi à se créer des occasions, à jouer plus haut, a poursuivi l’ancien sélectionneur de la Roja pour expliquer les temps faibles de ses joueurs. Ce ne sont pas des mathématiques, c’est le football. Ils nous ont pressé plus haut, et puis avec leurs supporters, ils ont bien fait beaucoup de choses. Le milieu pas assez intense ? Il va falloir que je regarde le match une seconde fois pour comprendre. Ils ont été meilleurs que nous à certains moments, ils n’avaient pas beaucoup perdu avant cette rencontre donc c’est une bonne équipe.» En effet, la formation bretonne n’a concédé que sa troisième défaite en championnat, la deuxième consécutive après son voyage raté à Lille (1-0).

Ensuite interrogé sur son attaquant-vedette Kylian Mbappé, crédité d’un 7/10 et du titre honorifique d’homme du match face à Brest par notre rédaction, le technicien ibérique a avoué ne pas avoir apprécié sa célébration envers le public brestois (89e), qui lui a d’ailleurs valu un avertissement de l’arbitre. «Je n’aime pas ce genre de choses. C’est mieux d’essayer de profiter du moment, de penser à tout ce qu’il y a autour du football et donner de l’énergie positive. Je ne sais pas vraiment ce qu’il s’est passé (avec les supporters, ndlr).» Un comportement que n’avaient pas apprécié les joueurs, dans cette rencontre électrique, mais également les supporters, lui lançant des chants hostiles en fin de match.