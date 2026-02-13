OL : Tyler Morton vise l’Angleterre

Recruté par l’Olympique Lyonnais l’été dernier pour 10 M€, Tyler Morton a quitté Liverpool pour tenter la première expérience à l’étranger de sa carrière. Avec les Gones, le jeune milieu de terrain anglais de 23 ans est apparu à 18 reprises en Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives) et beaucoup s’accordent à dire qu’il est l’une des bonnes pioches du dernier mercato estival. De son côté, l’ancien international Espoirs anglais (13 capes, 1 but) entend bien tout donner avec l’OL, car il a un but précis : jouer pour les Three Lions.

« Ce n’est pas quelque chose qui m’obsède au quotidien, mais c’est un objectif de jouer pour mon pays. En Espoirs, on a remporté l’Euro, c’était incroyable. Donc jouer pour l’équipe première, ce serait incroyable. Mais ce n’est pas quelque chose à quoi je pense en permanence. Ce qui m’importe, c’est notre prochain match et l’impact que je vais avoir sur nos prochains matchs. Je suis pleinement concentré sur le prochain match et je ferai de mon mieux. Je pense au présent et je sais que si je suis concentré pour jouer à mon meilleur niveau, ça viendra. Alex Scott est un joueur dont j’étais proche et voir qu’il a été appelé, ça me donne beaucoup d’espoir pour la suite. Ce serait incroyable pour moi et pour ma famille si cela arrivait. Mais pour ça, je dois continuer à travailler et à m’améliorer », a-t-il déclaré à deux jours du match de Ligue 1 face à Nice.