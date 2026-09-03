Mercato Crystal Palace : les réponses de Pierre Sage sur les dossiers brûlants Malick Fofana et Ismaïla Sarr

Crystal Palace a mis environ 85 M€ sur la table pour se renforcer cet été avec les arrivées de Dwight McNeil, Anan Khalali, Quinten Timber, Dario Osorio et Zavier Gozo. Une campagne de recrutement qui a satisfait le nouvel homme fort des Eagles, Pierre Sage. « Oui à la fin, nous attendions certains joueurs et ils sont arrivés en retard, mais nous sommes satisfaits des joueurs que nous avons recrutés. Il nous en a manqué un. »

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Ce joueur qui lui manque, c’est bien sûr Malick Fofana. Star du dernier jour du mercato, l’ailier belge de l’Olympique Lyonnais a vécu une journée complètement folle. Poussé vers la sortie par des Gones obligés de vendre pour renflouer leur caisse, le Diable Rouge a d’abord cru aller à Arsenal, puis à Sunderland, puis à Crystal Palace pour finalement s’engager avec Sunderland en échange de 40 M€ (bonus inclus). Coiffé au poteau par les Black Cats, Pierre Sage comptait forcément sur son passé lyonnais commun avec Fofana pour l’attirer. En vain. Mais le coach français ne lui en veut pas.

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Sage respecte le choix de Fofana

« Nous avons fait de notre mieux dans cette situation et je lui souhaite bonne chance. C’est un type bien et un bon joueur. Oui, j’ai une relation particulière avec d’anciens joueurs, mais je dois respecter le fait qu’il ne soit plus parmi nous et respecter sa décision. Tout dépendait de l’évolution au fil des minutes, la situation a beaucoup évolué. Je suis vraiment fier et heureux au sein de ce club, nous nous sommes beaucoup battus. Parfois, on ne peut pas en faire plus. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. En fin de compte, le joueur a choisi selon ses propres critères et je leur souhaite le meilleur, à lui comme à eux (Sunderland), car c’est un type bien et un bon joueur. On entretient une relation particulière avec les anciens joueurs, mais je dois désormais accepter le fait qu’il ne soit plus parmi nous. Je dois respecter sa décision », a-t-il confié, avant d’ajouter que Fofana ne lui avait pas expliqué son choix. « Non, il m’a simplement donné sa réponse tard dans la soirée. Ce n’est pas important de le savoir. »

En revanche, Sage va devoir gérer un cas plus complexe, celui d’Ismaïla Sarr. L’ailier sénégalais était courtisé par Al-Hilal, avant d’être la cible de Liverpool durant les derniers jours du mercato. Nous vous avions d’ailleurs révélé que l’ancien Marseillais avait communiqué aux dirigeants de Palace son désir de rallier les bords de la Mersey. Au final, Sarr n’est pas parti et Sage va devoir batailler pour redonner le moral à l’un des grands perdants de ce mercato estival 2026. « Comme dans toute situation difficile, le temps fait son œuvre et nous avons besoin de temps pour cela. Lui aussi a besoin de temps. Avant tout, il doit se remettre, car il était blessé et l’est toujours. C’est notre joueur et cela nous satisfait. Il doit certainement digérer tout cela, car c’est un rêve pour beaucoup de joueurs de jouer dans ce genre de club. Il a eu une belle opportunité, mais au final, ça n’a pas marché. S’il veut continuer, il devra réaliser une bonne saison avec nous, comme il l’a fait l’année dernière. Nous savons qu’il a besoin de temps », a-t-il indiqué, avant de conclure en répondant à la sortie acide de l’agent du joueur. « Je ne suis pas vraiment d’accord avec cette position. Je tiens simplement à dire que le club et les gens ici sont respectueux, et que nous voulons le meilleur pour notre club et nos joueurs. »