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Coupe du Monde

Cristiano Ronaldo a calmé les réseaux !

Par Jules Kutos-Bertin
Portugal 5-0 Ouzbékistan
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Critiqué et chahuté dans tous les sens après son match décevant contre la RD Congo la semaine dernière, Cristiano Ronaldo a rebondi de la meilleure des manières. Un doublé contre l’Ouzbékistan et une Coupe du Monde lancée pour le vétéran portugais, artisan majeur de la première victoire de la Seleçao dans ce Mondial. Après la semaine délicate qu’il vient de traverser et toutes les critiques à son encontre, CR7 a, cette fois, fait taire les réseaux sociaux.

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