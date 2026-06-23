Cristiano Ronaldo a calmé les réseaux !

Critiqué et chahuté dans tous les sens après son match décevant contre la RD Congo la semaine dernière, Cristiano Ronaldo a rebondi de la meilleure des manières. Un doublé contre l’Ouzbékistan et une Coupe du Monde lancée pour le vétéran portugais, artisan majeur de la première victoire de la Seleçao dans ce Mondial. Après la semaine délicate qu’il vient de traverser et toutes les critiques à son encontre, CR7 a, cette fois, fait taire les réseaux sociaux.