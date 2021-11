Arsenal et la Fiorentina sont d'accord pour le transfert de Dusan Vlahovic mais...

Les courtisans se pressent autour de Dusan Vlahovic. Dans le viseur de la Juventus, de Manchester City et de Tottenham cet été, l'attaquant serbe est finalement resté à la Fiorentina une saison de plus. Ça sera sans doute la dernière car il ne prolongera pas un contrat qui court jusqu'en 2023. En d'autres termes, si la Viola veut récupérer un gros chèque sur son joueur, elle devra le vendre cet hiver ou au plus tard l'été prochain. C'est ce qui semble en prendre le chemin d'après les informations dévoilées par Sky Sport Italia ce vendredi.

D'après le média, c'est Arsenal qui a pris une longueur d'avance dans ce dossier. Les dirigeants des Gunners ont pris contact avec ceux de la Fiorentina et se sont mis d'accord pour formuler une offre officielle de 80 M€, assortie de bonus, dès cet hiver. Le club anglais souhaite anticiper la bataille que risque de se livrer de plus gros clubs l'été prochain, et semble vouloir combler les exigences fixées par la direction florentine, à savoir 80 M€ pour celui qui a tout de même inscrit 21 buts en Serie A la saison passée.

Vlahovic préfère attendre

D'autant que Vlahovic est reparti sur des bases plus élevées encore durant cet exercice. Le Serbe de 21 ans cumule déjà 10 réalisations en 12 rencontres toutes compétitions confondues. Conscient de sa valeur, il serait impatient de passer au niveau supérieur mais souhaite également prendre son temps, et c'est bien pour cela que Sky Italia précise une donnée qui a son importance. L'attaquant hésite à rejoindre Arsenal, pour ne pas dire qu'il n'est pas très chaud.

L'entité anglaise a même eu du mal à contacter les agents du joueur, qui faisaient un peu la sourde oreille. Ces derniers sont dans une stratégie d'attente afin d'espérer de meilleures offres et donc de meilleurs challenges. Une situation qui déplaît fortement à la Fiorentina, laquelle compte sur l'énorme manne financière que rapporterait la vente de l'attaquant. Elle a même déjà prévu sa recrue pour le remplacer, faisant de Domenico Berardi (Sassuolo) sa priorité.