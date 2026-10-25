OM : l’énorme coup de gueule d’Himad Abdelli après la victoire face au Havre !

L’Olympique de Marseille s’est imposé dans la douleur face au Havre (4-3), ce dimanche, au terme d’une rencontre complètement folle. Alors que les Phocéens menaient 4-0, ils ont laissé leurs adversaires inscrire trois buts et relancer le suspense en fin de match. Une fin de rencontre qui n’a pas du tout plu à Himad Abdelli, élu homme du match par la rédaction FM mais particulièrement remonté au micro de Ligue 1+ après le coup de sifflet final.

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«À 4-0, on n’a pas le droit de prendre trois buts et de se faire peur à la fin comme ça, surtout à domicile. C’est inadmissible pour moi», a lâché le milieu de terrain, malgré la satisfaction d’avoir empoché les trois points. Pour l’international algérien, les Marseillais ne peuvent pas se permettre de relâcher leurs efforts après avoir pris une avance confortable, au risque de compromettre des rencontres pourtant bien engagées.

Abdelli pointe du doigt les remplaçants

«Un match, c’est 90 minutes», a-t-il martelé, rappelant que son équipe devait maintenir le même niveau d’engagement jusqu’au bout. «On doit se donner à fond 90 minutes et pas 70 ou 80. Si on ne se donne à fond que 80 minutes, on peut prendre trois buts bêtement», a-t-il insisté, pointant du doigt un manque de rigueur et de concentration qui aurait pu coûter cher à l’OM.

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🥶 Les mots forts d’Abdelli sur la fin de match de l’OM… https://t.co/qRJso0ZLAU — L1+ (@ligue1plus) October 25, 2026

Abdelli a également adressé un message aux joueurs entrés en cours de jeu, estimant qu’ils devaient apporter la même intensité que les titulaires. «Nous, on se donne à fond pendant 70-80 minutes, les rentrants doivent aussi se donner à fond. Ce soir, ça n’a pas été le cas», a-t-il regretté. Un avertissement clair au sein du vestiaire marseillais. Oui, la victoire est acquise mais la manière de terminer la rencontre devra rapidement être corrigée pour éviter de nouvelles frayeurs lors des prochaines échéances.