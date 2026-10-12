Bayern Munich : le "boulet" Manuel Neuer commence à devenir très gênant

«Je ne joue pas en me disant : "C’est mon dernier match", même si c’est peut-être la dernière fois que je foule la pelouse d’un stade. Mais il semble bien que je vais prendre ma retraite. J’aurais probablement arrêté dans 85 % des cas (à la fin de la saison dernière ndlr), mais c’est tout simplement un plaisir de jouer dans cette équipe, avec ce staff technique. Nous avons toujours la possibilité de jouer tous les titres. Nous sommes au sommet de notre art collectivement. C’est pourquoi cette équipe, cet effectif et la structure que nous avons au club font partie des 15 % pour lesquels je me suis dit : je dois absolument continuer. C’est tout simplement un plaisir», annonçait Manuel Neuer en juillet dernier. Le gardien allemand de 40 ans laissait ainsi entendre qu’il allait disputer la dernière saison de sa carrière.

La suite après cette publicité

Légende du poste et du football allemand, Manuel Neuer a déjà dit adieu à la sélection après la Coupe du Monde 2026. Une compétition décevante où il n’avait pas été épargné par les critiques. Une situation qui s’amplifie depuis quelques années pour l’ancien de Schalke 04 dont le précédent exercice a déjà été entaché de nombreuses erreurs. Décevant ce week-end contre Augsbourg (2-2), le portier allemand a notamment été coupable d’une erreur après six secondes de jeu. Cela a permis à Robin Fellhauer d’inscrire le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. Le portier de 40 ans a notamment subi les critiques de la presse allemande. Bild écrivant notamment ceci : « un vieux boxeur n’est qu’à un combat de devenir un clown.»

Le Bayern Munich soutient Manuel Neuer

Malgré cela, le Bayern Munich n’a pas l’intention de laisser tomber le soldat Manuel Neuer. «Manu a commis une erreur. Cela lui est certainement arrivé une ou deux fois au cours de ses vingt ans de carrière professionnelle. Par conséquent, pour nous, il n’y a absolument aucun doute concernant Manu. L’idée est claire. Nous la mettons en œuvre depuis près d’un an et demi, deux ans : Manu est notre numéro un et le restera. Quant à l’avenir, nous verrons bien», a notamment déclaré le directeur sportif Max Eberl ce lundi dans des propos recueillis par Sky Germany. D’ailleurs, le plan pourrait être de l’utiliser ce mardi contre le Viking Stavanger.

La suite après cette publicité

Alors que Jonas Urbig devait initialement débuter contre le club norvégien en Ligue des Champions, Vincent Kompany pourrait opter pour Manuel Neuer pour ne pas qu’il reste sur cette prestation décevante contre Augsbourg. Pour le moment, Manuel Neuer a disputé six matches, soit quatre rencontres de Bundesliga, une rencontre de Ligue des Champions et la Supercoupe d’Allemagne. Jonas Urbig qui a d’ailleurs débuté contre la Serbie (2-0) et la Grèce (0-0) avec la sélection allemande a joué contre Osnabrück (4-1) en Coupe d’Allemagne et Elversberg (2-1) en Bundesliga. Une concurrence où Manuel Neuer conserve le rôle de numéro un et cela commence à être contesté.

Jonas Urbig réclamé dans les buts

Les prestations de Jonas Urbig ont été intéressantes cette saison et lorsqu’il a eu sa chance lors des exercices précédents, il a prouvé qu’il avait les épaules pour assurer l’après Manuel Neuer. D’ailleurs le club allemand semble partir avec la volonté qu’il devienne numéro un la saison prochaine et qu’un gardien expérimenté comme Bernd Leno (Fulham) ou Oliver Baumann (Hoffenheim) arrive comme doublure pour l’épauler. Dés lors, certains spécialistes espèrent même le voir prendre la place de Manuel Neuer au cours de la saison. «Urbig a été superbe lors des deux matchs. Sa façon de jouer, son langage corporel et sa facilité à contrôler le ballon, tout cela rappelle le jeune Manuel Neuer», a notamment salué Lothar Matthaüs la légende bavaroise.

La suite après cette publicité

Le consultant de Sky Sports Germany a poursuivi : «je pense qu’il aura beaucoup de temps de jeu. Urbig a tout pour devenir le gardien numéro un du Bayern Munich et de l’équipe nationale. Il est vraiment fantastique, il apprend de Neuer et finira par le remplacer. Que ce soit cette saison ou la prochaine, cela dépendra des performances de Neuer.» Ancienne gloire de Dortmund et Tottenham, Steffen Freund a également abondé en ce sens : «nous protégeons à juste titre Manuel Neuer pour ses exploits, et nous savons tous qu’il peut réaliser une nouvelle performance exceptionnelle contre Leipzig (samedi 17 octobre), mais : c’est la dernière année de Manuel, et après cela, Urbig doit être prêt. À mon avis, cela doit changer pendant la saison, car après il sera trop tard. Il a prouvé dans toutes les compétitions qu’il pouvait répondre aux exigences. Si cela ne fonctionne pas avec Urbig, Neuer sera toujours là.» Contesté, le monument Manuel Neuer est clairement menacé…