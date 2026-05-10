PSG, Lucas Beraldo : « nous ne sommes pas encore champions »

De passage en zone mixte après la victoire poussive du PSG face à Brest lors de la 33e journée de Ligue 1, Lucas Beraldo, aligné dans un rôle de sentinelle au Parc des Princes, s’est montré prudent face aux journalistes. En effet, si le titre de champion de France semble plus que jamais tendre les bras aux Parisiens, qui disposent de six points d’avance et de 15 buts d’avance au goal-average sur le RC Lens, le Brésilien a refusé de s’enflammer.

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«Nous ne sommes pas encore champions, il reste encore deux matches à jouer et à gagner pour être champion. On se prépare pour ces deux matches. Lens sera un match difficile mais on va se préparer», a ainsi lancé le défenseur de 22 ans avant d’ajouter : «de mon côté, je me sens très bien dans ce rôle de sentinelle, j’ai la confiance du coach et des coéquipiers et peu importe où je joue, ça me convient. Les supporters, eux, sont toujours incroyables, que ce soit à domicile ou à l’extérieur et c’est très important».