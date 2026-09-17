Le beau message de Kylian Mbappé à sa mère

Au coeur de la polémique ces dernières heures après avoir refusé de porter le t-shirt « nous sommes tous Ceutans », Kylian Mbappé a décidé de clarifier sa position. «Je ne veux pas donner la priorité à la souffrance», avait notamment indiqué le capitaine des Bleus. Ce jeudi soir, le Madrilène a publié un nouveau message, cette fois-ci destiné à sa mère, Fayza Lamari, née le 17 septembre 1974.

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«Joyeux anniversaire à la reine de notre monde. Tu es notre plus grande force. Nous ne pourrons jamais assez te remercier pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien et pour la manière dont tu m’as construit, moi et mes frères, en tant qu’hommes. Je t’aime maman», a ainsi écrit le Français sur Instagram.