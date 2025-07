Le FC Barcelone se prépare à un mois d’août très chaud sur le mercato

La fin de l’été va être encore plus chaude que prévu du côté de la Catalogne. Pourtant, tout indiquait qu’il n’y allait pas avoir tant de chamboulement que ça lors de ce dernier mois de marché estival. Et pour cause, le mercato semblait clôturé dans le sens des arrivées, avec Joan Garcia, Marcus Rashford et Roony Bardghji comme nouveaux visages dans le vestiaire blaugrana, et les quelques départs qui restent à régler concernent surtout des joueurs secondaires comme Oriol Romeu, Hector Fort ou Iñaki Peña. Marc-André ter Stegen est - ou était du moins - le seul dossier chaud à régler de ce côté-là pour la direction du FC Barcelone, lui qui est considéré comme indésirable par le staff technique et par l’état-major du club.

Seulement, il pourrait finalement y avoir plus de mouvement que prévu dans le secteur VIP de l’aéroport d’El Prat d’où partent les joueurs vendus et où arrivent les nouvelles recrues. Ces derniers jours, l’hypothèse d’assister à un ou plusieurs départs de joueurs relativement importants a pris de l’ampleur en coulisses. D’abord, car le club est toujours en galère par rapport au fair-play financier de la Liga, n’ayant toujours pas la capacité d’enregistrer ses nouvelles recrues auprès du championnat espagnol. Si la Liga commençait demain, Marcus Rashford et Joan Garcia ne pourraient pas jouer, alors que le cas Bardghji est un peu plus flou car il pourrait être enregistré avec l’équipe B. Quoi qu’il en soit, et même si l’absence de Ter Stegen pourrait un peu aider à assouplir les règles du FPF espagnol concernant l’enregistrement des joueurs, le Barça ne trouve pas de solutions.

Des départs surprise ?

Vous l’aurez compris, des ventes pourraient régler ces problèmes d’enregistrement. Des candidats existent, à l’image de Frenkie de Jong, dont les négociations pour une prolongation n’avancent toujours pas. Son contrat expire en 2026, et si aucune solution n’est trouvée d’ici la fin du mercato, une décision drastique devra être prise. Et ce même si Hansi Flick compte sur le joueur, qui a tout de même manifesté son envie de signer un nouveau bail. Vient ensuite le cas Ronald Araujo. Cette semaine, la presse espagnole a expliqué que s’il n’était pas considéré comme un titulaire en puissance, l’Uruguayen déciderait de partir. Et tout indique qu’aux yeux du coach allemand, la charnière centrale titulaire restera composée de Cubarsi et de Martinez. Ronald Araujo sait donc à quoi s’en tenir…

Viennent d’autres joueurs qui sont un peu entre deux eaux, comme Andreas Christensen, buteur face au FC Séoul. A un an de la fin de son contrat et avec un salaire non négligeable, il est suivi en Premier League et pourrait rapporter un petit chèque intéressant. Le nom de Fermin Lopez revient souvent comme potentiel partant et joueur qui pourrait remplir les caisses, lui qui est convoité en Angleterre et en Arabie saoudite. Le milieu de terrain n’aurait cependant pas forcément envie de partir. Cette semaine, l’Arabie saoudite est venue aux nouvelles pour deux autres joueurs barcelonais : Robert Lewandowski et Ferran Torres. Si les intentions des principaux concernés ne sont pas encore connues, le Barça ne fermera pas la porte dans le cas où le Polonais ou l’Espagnol souhaite partir.

Une ou deux recrues supplémentaires ?

Autant dire qu’on risque encore d’avoir quelques feuilletons concernant les départs donc. Et forcément, en cas de gros départs, il y aura des arrivées pour remplacer les partants en question. Mais pas que, puisque même sans départ, de nouveaux joueurs pourraient être attirés. En début de mercato, Hansi Flick et Deco travaillaient sur l’arrivée d’un latéral, côté gauche a priori. Le nom d’Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) revient ainsi relativement souvent dans la presse catalane. Certains noms de joueurs offensifs comme Nico Jackson (Chelsea) ou Gabriel Jesus (Arsenal) ont aussi été cités par les médias anglais et espagnols.

L’objectif de la direction est aussi de sceller plusieurs prolongations. En plus de celle de Frenkie de Jong mentionnée ci-dessus, les têtes pensantes du club barcelonais souhaitent aussi conclure au plus vite le nouveau contrat de Jules Koundé, qui devrait parapher un nouveau bail le liant au club jusqu’en 2030 s’il n’y a pas de retournement de situation. Des négociations sont aussi ouvertes avec Eric Garcia, le joker défensif d’Hansi Flick, capable de jouer dans l’axe comme d’être la doublure de Koundé à droite. Du pain sur la planche pour Deco, Bojan et Joan Laporta donc, et nul doute que des surprises nous attendent…