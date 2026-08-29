OM : Bruno Genesio réagit au tirage au sort en Ligue Europa

Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille de se déplacer à Monaco dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1, Bruno Genesio a commenté le tirage dont l’OM avait hérité en Ligue Europa. Pour rappel, les Phocéens recevront l’Olympiakos, Anderlecht, le Celta Vigo, le Levski Sofia, et se déplaceront chez le Bayer Leverkusen, le Celtic Glasgow, Sturm Graz et Besiktas.

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«Sur le tirage, ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas. Parfois, on se dit "bon" ou "tirage difficile". Les matchs font que ça peut être démenti. Avec Lille il y a deux ans en Ligue des Champions, on s’était dit que ça allait être très compliqué et on a fini 7e de la phase de ligue. C’est difficile à dire. J’ai déjà affronté certains clubs avec mes équipes. Ce seront des ambiances qui vont être des moments forts à vivre à l’extérieur. On a la possibilité de sortir. Il n’y aura pas de priorité à faire entre la Coupe d’Europe et le championnat», a réagi Genesio.