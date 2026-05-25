Man City : Michael Jordan envoie un joli message à Pep Guardiola

Deux légendes qui se respectent. Ce lundi soir, Manchester City organisait une immense cérémonie d’adieu pour Pep Guardiola. Le technicien espagnol a notamment reçu un joli message de la part d’un invité surprise, Michael Jordan. La légende du basket mondial a déclaré : « salut Pep, c’est Michael Jordan. Je voulais juste te féliciter pour ta carrière incroyable notamment à City. Profite bien de ta retraite. Bonne chance sur les fairways (golf). Et garde-les droites ! »

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La réponse du désormais ancien entraîneur de Manchester City a été surprenante. « Je ne savais pas qu’il me connaissait. Mais ça me va », a-t-il avoué en riant. La fête pour célébrer son départ ainsi que les titres récoltés par le club cette saison a pu se poursuivre.