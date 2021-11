Manchester United fixe le prix de Jesse Lingard

Malgré une deuxième partie de saison dernière canon avec West Ham, le milieu offensif anglais Jesse Lingard a bien plus de mal à s'imposer dans l'effectif de Manchester United, en crise depuis plusieurs semaines en championnat. Avec seulement sept entrées en jeu en Premier League et Ligue des Champions et une seule titularisation en Coupe de la Ligue, le joueur de 28 ans n'a pas eu l'occasion de se montrer décisif et de sortir son club formateur en championnat, auteur d'une seule victoire sur ses six derniers matches.

La suite après cette publicité

D'après les informations du Sun, le board mancunien aurait estimé son international aux 32 sélections (6 buts) à 10 millions de livres sterling (soit 11,7M€). D'ailleurs, les Hammers seraient prêts à payer le prix demandé pour retrouver le joueur qu'ils s'étaient faits prêter l'an passé et qui avait brillé avec le club londonien, avec 9 buts marqués et 5 passes décisives délivrées en 16 rencontres toutes compétitions confondues. United avait entamé les discussions avec le pensionnaire du parc olympique de la capitale britannique et demandait 25 M£ (29,3 M€).