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Coupe du Monde 2026 : la FIFA refuse d’annuler le carton jaune de Michael Olise

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp
France Maroc
winamax
1 1.56 N 3.90 2 6.25 bonus 100€

Donald Trump avait réussi à faire annuler le carton rouge reçu par Folarin Balogun avant le huitième de finale face à la Belgique. Les Français, eux, n’ont visiblement pas eu la même chance. Les Bleus avaient contesté le carton jaune reçu par Michael Olise face au Paraguay. Mais Didier Deschamps vient d’annoncer que la demande tricolore a été refusée. Olise jouera donc face au Maroc avec la menace de rater une éventuelle demi-finale s’il est à nouveau averti.

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« Ça n’a pas changé. La FIFA nous a envoyé une notification, on l’a reçue ce matin, comme quoi il a été maintenu », a confié le sélectionneur en conférence de presse. Une information qui risque de relancer la polémique d’un traitement inégal de la FIFA envers certaines nations…

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