L’agent de Lamine Yamal lui conseille de suivre l’exemple de Ronaldo

Lamine Yamal est désormais loin des pelouses. En effet, une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche a mis un terme à sa fin de saison avec le FC Barcelone. Par ailleurs, Jorge Mendes, son agent, a tenu à lui adresser un message clair. Le Portugais a encouragé la star catalane à s’inspirer de Cristiano Ronaldo, qu’il considère comme une référence absolue dans le milieu, afin de revenir en forme.

La suite après cette publicité

« Cristiano est le meilleur joueur de l’histoire et aussi un exemple irréprochable en dehors du terrain. C’est le modèle que nous devons transmettre aux enfants », a-t-il déclaré, après l’annonce de la blessure de Yamal. Le Portugais a suivi pendant près de deux décennies le buteur d’Al-Nassr et celui-ci a donc voulu mettre en avant l’ancien Madrilène ainsi que Lionel Messi. « Je leur demande toujours s’ils veulent être comme Cristiano ou Messi en dehors du terrain, ou comme d’autres ». Quoi qu’il en soit, le président de Gestifute aura effectué sa part de travail.