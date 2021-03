PSG : Draxler satisfait de son rôle

La suite après cette publicité

Revenu en grâce ces dernières semaines avec Mauricio Pochettino alors qu'il était résigné à jouer les utilités avec Thomas Tuchel, Julian Draxler s'épanouit à nouveau au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il est pressenti pour signer un potentiel nouveau bail, l'actuel s'achevant en juin prochain. Interrogé par le site officiel du PSG, il a expliqué sa satisfaction actuelle.

« Je suis un joueur polyvalent qui peut jouer à différents postes en fonction des besoins de l’équipe. C’est donc une bonne statistique pour moi (4 buts en 4 tirs en Ligue 1, ndlr). J’espère continuer à avoir l’opportunité de tirer autant au but. Il y a beaucoup de qualité au poste d’attaquant et de la concurrence à Paris, mais j’arrive toujours à jouer des matches et à montrer mes qualités. Je suis satisfait du rôle que j’ai. » Julian Draxler a déjà été titularisé à 9 reprises en L1 cette saison.