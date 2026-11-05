Ligue Europa : l’OL arrache le nul sur la pelouse de la Real Sociedad, l’AC Milan chute face à Ferencváros

Une nouvelle ère débutait ce jeudi à l’Olympique Lyonnais ou presque. Pour son premier match depuis le départ de Paulo Fonseca, le club rhodanien se déplaçait sur la pelouse de la Real Sociedad, dans le cadre de la phase de ligue de la Ligue Europa. Un rendez-vous important pour les Lyonnais, désireux de rester bien placés dans la course à la qualification pour la suite de la compétition. Sur le banc, Jorge Marciel assurait l’intérim et alignait un 4-3-3 avec un trio offensif Merah, Nakamura, Boudache. Mais face à une formation basque particulièrement dangereuse en contre-attaque, les Gones ont été mis en difficulté. La Real Sociedad a notamment réussi à ouvrir le score sur son unique frappe cadrée de la première période grâce à Oskarsson. Malgré ce coup dur, l’OL n’a pas baissé les bras et a multiplié les tentatives pour revenir, sans parvenir à concrétiser avant la pause.

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Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont finalement été récompensés de leurs efforts grâce à leur capitaine Corentin Tolisso. Sur le côté gauche, Tanner Tessmann adressait un centre parfaitement dosé dans la surface. À la réception, l’international français a contrôlé le ballon de la poitrine avant d’enchaîner avec une frappe de l’intérieur du pied gauche pour remettre les deux équipes à égalité (1-1). Malgré les efforts des deux formations pour faire la différence, le score n’a plus évolué jusqu’au coup de sifflet final. L’OL repart donc d’Espagne avec un point précieux, qui lui permet de poursuivre sa course à la qualification européenne, même si les Lyonnais auraient sans doute espéré mieux pour cette première sortie après le départ de Fonseca. Les Lyonnais sont 12e du classement général en attendant les autres matches de la soirée.

L’AC Milan tombe encore

Dans le même temps, l’AC Milan n’y arrive décidément pas en Ligue Europa. Pourtant relancés en championnat après leur belle victoire dans le derby face à l’Inter (3-1), les Rossoneri ont rechuté ce jeudi sur leur pelouse face à Ferencváros. Privé de Mike Maignan, suspendu, mais avec Adrien Rabiot titulaire, le club lombard a été surpris par une formation hongroise en pleine confiance, qui avait remporté ses trois premières rencontres européennes. Déjà en difficulté dans cette phase de ligue avec une seule victoire en trois journées, Milan, 24e au classement général avant la rencontre, a subi la loi de Lenny Joseph, auteur d’un doublé. Une nouvelle contre-performance européenne pour les hommes de Ruben Amorim, tandis que Ferencváros, cinquième avant cette quatrième journée, poursuit son excellent parcours et conforte sa place dans le haut du classement. Les Hongrois sont en tête du classement avec… Bournemouth.

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Les Cherries ont réalisé une belle opération sur la pelouse du Sparta Prague (1-3). Menés au score, les Cherries ont réussi à renverser la rencontre grâce à des réalisations de Tyler Adams, Evanilson et Rayan, pour s’offrir un précieux succès à l’extérieur. Dans les autres rencontres de la soirée, Anderlecht s’est imposé face au Red Bull Salzbourg (2-0), tandis que Crystal Palace a été tenu en échec par Hoffenheim (1-1). Le Levski Sofia a pris le meilleur sur Jagiellonia (1-0), tout comme le Viktoria Plzeň sur la pelouse de Lillestrøm (0-1). Enfin, le NEC Nimègue s’est offert une belle victoire face à l’Omonia Nicosie (3-1).

Les résultats de 18h45