DNCG : ça passe pour Angers, Montpellier et Metz
Depuis quelques jours, la DNCG a commencé à auditionner les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 notamment pour contrôler leur bonne santé financière. Ce jeudi, la LFP a publié un communiqué pour donner le résultat des passages de différents clubs. Sanctionné la saison dernière, Angers a cette année réussi son passage devant le gendarme financier du foot français.
«Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2026-2027, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. : ANGERS S.C.O : Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG.» Même son de cloche pour Guingamp, FC Metz, Montpellier et Pau. En revanche, Dunkerque va devoir convaincre lors d’un deuxième passage. «Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG.»
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