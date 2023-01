PSG : Gianluigi Donnarumma envoie un message fort après le nul concédé

Parfois approximatif, parfois décisif, Gianluigi Donnarumma (23 ans) a alterné le bon et le moins bon dans les cages parisiennes ce dimanche soir en clôture de la 20ème journée de Ligue 1. Battu sur la frappe de Folarin Balogun à la dernière seconde, l’Italien est sorti du silence après la rencontre et la prestation plus que décevante de ses coéquipiers face à Reims (1-1).

Sur son compte officiel Twitter, le portier parisien a ainsi appelé ses coéquipiers à une réaction rapide, et ce malgré les deux points perdus au Parc des Princes. «Pas le résultat que nous voulions malheureusement. C’est pas le moment pour s’apitoyer non plus. Mais on s’en sert comme motivation pour faire mieux à la prochaine étape 🔴🔵 #AllezParis», a ainsi lancé le dernier rempart du PSG. La réaction est désormais obligatoire…

