PSG : Mauricio Pochettino juge le début de saison de Neymar

La suite après cette publicité

Comme Kylian Mbappé, Neymar a dû faire de la place cet été pour accueillir son ami Lionel Messi au PSG. Les trois joueurs forment une attaque d'exception sur le papier car dans les faits, ils peuvent encore s'améliorer. Le Brésilien a d'ailleurs pris le rôle de celui qui revient le plus souvent pour aider à retrouver de l'équilibre dans le collectif. Sa prestation face à City en témoigne mais forcément, ses statistiques offensives (1 but et 2 passes décisives en 6 matches toutes compétitions confondues) en prennent un coup.

En conférence de presse, Pochettino a jugé le début de saison du numéro 10 parisien. «Je ne sais pas s'il a un nouveau rôle. Pour nous, c’est une nouvelle saison avec de nouvelles circonstances, de nouvelles situations et les joueurs doivent s’adapter. Je suis très content de son implication et de son travail réalisé pour l’équipe. C’est un joueur offensif et on s’attend à ce qu’il marque et passe mais il est très impliqué pour l’équipe et je suis très content car il nous permet d’avoir un bon équilibre.»