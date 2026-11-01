Barça : mauvaises nouvelles pour Hansi Flick

Le FC Barcelone a remporté une victoire éclatante face au Deportivo Alavés (6-1), mais les problèmes défensifs continuent de préoccuper Hansi Flick. Selon la Cadena SER, Jules Koundé, Eric García et Andreas Christensen ne sont toujours pas remis de leurs blessures et manqueront le rendez-vous de Ligue des Champions contre Aston Villa, mardi. Déjà privé de plusieurs défenseurs, le technicien allemand a dû improviser samedi, avec Frenkie de Jong associé à Pau Cubarsí dans l’axe et João Cancelo sur le côté gauche.

La suite après cette publicité

Les trois joueurs espèrent toutefois être de retour pour le choc face à l’Atlético de Madrid, dimanche prochain au Metropolitano, même si leur disponibilité reste incertaine. Cette nouvelle série d’absences intervient à un moment crucial pour le Barça, qui pourrait perdre la tête de la Liga en cas de faux pas face aux Colchoneros. À noter que Hansi Flick a également franchi un cap symbolique contre Alavés, en signant sa 100e victoire à la tête du club en 131 matches.