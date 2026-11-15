Coupe de France : Nantes massacre 9-1 le Stade Castelbourgeois

Relégué en fin de saison dernière en Ligue 2, le FC Nantes connaît une saison compliquée. Seulement quatorzième après douze journées, le club des bords de l’Erdre semble davantage concerné par le maintien que par une remontée en Ligue 1. La bande de Grégory Poirier a toutefois pu prendre de la confiance.

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En Coupe de France, les Canaris ont défié le club du Stade Castelbourgeois, pensionnaire de Régional 1. Quatre divisions d’écart qui se sont ressenties sur le terrain. Les Canaris se sont imposés 9-1 avec notamment des doublés d’Antoine Joujou (39e et 44e) et Wilitty Younoussa (25e et 73e), ainsi que des buts de Louis Leroux (27e), Lucas Hamel (29e, csc), Killian Corredor (46e), Ryad Hachem (72e) et Ignatius Ganago (79e). Guiho Tchanturia a réduit l’écart sur penalty (49e).