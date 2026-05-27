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Emmanuel Macron va rendre visite aux Bleus avant le Mondial

Par Tom Courel
1 min.
Didier Deschamps en discussion avec Emmanuel Macron @Maxppp

Emmanuel Macron sera bien présent au château. En effet, avant que l’Équipe de France quitte l’Hexagone et dispute le Mondial 2026, le président de la République rendra visite aux Bleus à Clairefontaine. La date était attendue, puisque les hommes de Didier Deschamps partiront le 10 juin comme l’a annoncé l’Élysée à RMC Sport, et celle-ci vient d’être fixée : ce sera le 2 juin.

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Régulièrement présent lors d’événements footballistiques, le chef de l’État a toujours été proche des Bleus et cette attache avait notamment été visible lors de la victoire finale en 2018, face à la Croatie. Si les émotions sont encore plus fortes cette année, c’est surtout puisque Didier Deschamps quittera son poste à la fin du tournoi et celui-ci sera le dernier grand événement sportif sous la présidence d’Emmanuel Macron.

Pub. le - MAJ le
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