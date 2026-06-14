CdM 2026 : un ex-international marocain s’enflamme après le nul face au Brésil

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Maroc a tenu en échec le Brésil (1-1) pour le premier choc de ces phases de groupes de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre durant laquelle les Lions de l’Atlas ont malmené pendant une grosse partie de la rencontre une Seleçao en manque d’inspiration. Pour RMC, Yunis Abdelhamid (16 sélections entre 2016 et 2024) a livré ses impressions quant au nul obtenu par sa sélection, estimant par ailleurs que le Maroc a été meilleur.

La suite après cette publicité

« Je pense que le Maroc a répondu aux attentes. L’équipe est partie là-bas avec plein d’ambitions et avec l’envie de confirmer ce qui avait été réalisé lors de la dernière Coupe du Monde et sur ces dernières années. On est complètement satisfaits de ce qu’elle a proposé hier face à une grande nation. C’était le match de la poule. Ça va donner de la confiance pour la suite de la compétition. Sur le match d’hier, le Maroc n’a rien eu à envier au Brésil, et a même été supérieur à certains moments. C’est bien, c’est une bonne chose pour la suite du Mondial », a-t-il indiqué.