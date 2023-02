Chelsea ne s’arrête plus et veut faire l’énorme coup Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Jude Bellingham sera particulièrement épié ce soir. L’international anglais, qui s’apprête à affronter Chelsea ce mercredi (21h00), en huitième de finale aller de Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund, figure bien sur la short-list du club anglais d’après le quotidien britannique The Telegraph.

Visiblement pas inquiétés par le fair-play financier, les Blues envisageraient de passer à l’attaque dès cet été pour le milieu de terrain de 19 ans, et ce malgré des dépenses pharaoniques dépassant 600 M€ depuis l’été dernier. Pour s’offrir ses services, Chelsea devra toutefois compter sur la concurrence accrue de Liverpool, Manchester City ou encore du Real Madrid, dont l’intérêt pour la nouvelle attraction du football anglais n’est plus un secret pour personne. Mais comme pour Benfica avec Enzo Fernández, le Borussia Dortmund réclamera une somme à 9 chiffres pour son joueur, aujourd’hui considéré comme le plus onéreux de la planète par le CIES, avec une valeur estimée à 208 M€.

