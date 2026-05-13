Lens : Pierre Sage encense le PSG

Le RC Lens n’a pas à rougir malgré sa défaite 2-0 contre le PSG. Les Lensois se sont procurés énormément d’occasions, mais ont fait face à un très bon Safonov, en plus d’être un peu maladroits devant. Après le match, Pierre Sage était donc plutôt satisfait, et il en a aussi profité pour encenser le Paris Saint-Germain.

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« Je préfère livrer un match comme ça pour bien préparer la finale, car on a des bonnes choses à en tirer. Je pense qu’on aura encore plus d’énergie pour la finale car chercher un titre les anime au quotidien et c’est vrai que quand on fait de bonnes répétitions, on a plus de confiance que lorsqu’on se fait balader par l’adversaire, ce qui n’a pas été le cas ce soir. C’était un honneur de jouer la meilleure équipe du monde ce soir pour tous les joueurs. Le public et les TV spectateurs ont assisté à un beau spectacle. C’est ce qu’on aime dans le football et parfois celui-ci est injuste. Mais comme je l’ai dit à un membre du staff, il disait le football est injuste mais je lui dis qu’il l’est aussi dans l’autre sens, car on a aussi gagné de cette manière. C’est exactement ça, ils ont eu deux occasions et demi et marquent deux buts. On a eu beaucoup d’occasions et on ne marque pas. Après je préfère m’en procurer beaucoup plutôt que courir après le ballon pendant une heure et demie et partir avec ça pour la finale et nous préparer à l’Europe pour l’an prochaine même si on a d’autres échéances avant », a indiqué Pierre Sage.