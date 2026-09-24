Un joueur polonais décède après avoir percuté un cerf

Triste nouvelle qui nous vient de Pologne. Défenseur central de 20 ans évoluant au Kania Gostyń en quatrième division, Oskar Kordus vient de nous quitter après un accident de la route comme l’a rapporté Gostyn24. Ce lundi, le conducteur d’une Volkswagen a percuté un cerf qui traversait la route entre Krajewice et Grabonóg à l’ouest de la Pologne. Arrivant en sens inverse à bord de sa BMW, Oskar Kordus a été percuté par l’animal qui avait été propulsé à travers son pare-brise.

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Ne présentant aucun signe de vie au moment où les secours sont arrivés, il est décédé à l’hôpital quelques heures plus tard, après plusieurs tentatives de réanimation cardio-respiratoire. Passé par les équipes jeunes du Zagłębie Lubin, il a reçu un hommage de son ancien club : «c’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d’Oskar Kordus, ancien joueur de l’Académie de football KGHM Zagłębie. En ces moments difficiles, nous partageons la douleur de la famille et des proches d’Oskar, ainsi que de ses amis et de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Nous vous présentons nos plus sincères condoléances.»