PSG : Pochettino veut voir Verratti plus souvent devant la défense

Marco Verratti a enfin fait son retour à la compétition après quasiment un mois sans jouer. Aligné en pointe basse dans le milieu à trois de Pochettino aux côtés de Herrera et Gueye, l'Italien a réalisé une prestation XXL, sortant tous les ballons proprement et défendant avec efficacité. Il a d'ailleurs reçu les louanges de Guardiola en conférence de presse. Pochettino lui voudrait voir le joueur de poche évoluer plus souvent devant la défense, en position de six plutôt qu'un cran plus haut, comme il en a souvent l'habitude.

«C’est clair que la situation n’est pas la même depuis que nous sommes arrivés en janvier (Pochettino avait testé Marco Verratti dans une position hybride entre 8 et 10 sur certains matches en fonction des absents). Le jeu de Marco permet de jouer dans ce rôle face à des équipes qui jouent plus haut. Il est en capacité de se libérer du marquage et de libérer le ballon. C’est une position où je voudrais le voir un peu plus car lui comme l’équipe ont bénéficié de ses qualités», a expliqué l'entraîneur argentin face à la presse ce samedi.

