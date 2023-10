Liga : Villarreal résiste au come-back de Granada

Suite et fin de la 11ème journée de Liga ce lundi soir avec le déplacement de Villarreal en Andalousie pour y affronter le promu de Granada, sur la pelouse du stade de Nuevo Los Carmenes. Rapidement, les joueurs de Pacheta ont pris les devants grâce à un doublé de Gerard Moreno (18e, 23e) et un but d’Alexander Sørloth (28e). Même si les troupes de Paco Lopez ont tenté de revenir avec des réalisations de Ricard Sanchez (29e) et Myrto Uzuni (34e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Villarreal 12 11 -3 3 3 5 15 18 19 Grenade 6 11 -11 1 3 7 17 28

Insuffisant néanmoins pour inquiéter le Sous-Marin jaune qui repart avec la victoire (2-3). Au classement, Villarreal campe toujours la 12ème place, tandis que Granada est en zone rouge avec une triste 19ème position. Le weekend prochain, les Groguets joueront contre l’Athletic Bilbao à domicile, alors que les Nazaríes se rendront à Valence, lors de la 12ème journée du championnat espagnol.