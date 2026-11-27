Un but d’anthologie et une gestuelle qui lui a vite valu les comparaisons de la presse espagnole avec Zinedine Zidane. Même numéro, même fluidité dans le geste, le raccourci était facile. Et forcément, la question a été posée à l’entraîneur José Mourinho en conférence de presse de veille de match face à Alavés.

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« Je n’aime pas comparer les joueurs de générations différentes. Zidane a été l’un des meilleurs de sa génération. Bellingham est déjà l’un des meilleurs de la sienne », s’est contenté de répondre le Special One, qui ne versera donc pas dans les superlatifs sur ce sujet.