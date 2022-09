Liga : Osasuna chute face à Getafe

Après un bon début de saison (4 victoires, 1 défaite), Osasuna recevait Getafe dans le cadre de la 6eme journée de Liga. Et si le club basé à Pampelune espérait poursuivre sa bonne série, c'était sans compter sur son attaquant Avila qui était exclu avant la pause.

La suite après cette publicité

En infériorité numérique et déjà mené au score après l'ouverture du score de Iglesias, Osasuna n'a pas su revenir dans la partie et concédait même un second but au retour des vestiaires. C'est Alvarez Sosa qui scellait la victoire de Getafe qui remonte donc à la 14eme place du classement.