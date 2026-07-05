Coupe du Monde 2026, Paraguay : le bourreau Matias Galarza est déjà très convoité !

Des millions de téléspectateurs français ont probablement eu des mots pas spécialement doux à l’égard du numéro 23 paraguayen samedi soir… Effectivement, face aux Bleus, Matias Galarza a été au cœur de nombreuses actions polémiques, avec des interventions rugueuses, et d’autres où il a clairement dépassé les bornes. Il y a notamment eu plusieurs altercations avec Kylian Mbappé, ainsi qu’un coup porté à Jules Koundé alors que les deux hommes étaient au duel épaule contre épaule.

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« Je pars fier d’avoir représenté ce groupe, mon pays, cela fait longtemps que le Paraguay n’était pas au sommet et nous l’avons démontré à chaque match. Nous partons avec un sentiment amer, je pense que nous aurions pu aller un peu plus loin », a-t-il indiqué après le match. Ce qui est sûr, c’est qu’il laissera un souvenir très amer aux fans tricolores et aux joueurs des Bleus…

Galarza bientôt en Liga ?

Certains risquent cependant de le retrouver très rapidement sur les pelouses à la reprise des championnats. De retour à River Plate après un prêt à Atlanta en MLS, le milieu de terrain de 24 ans va quitter le géant argentin, lui qui n’est pas dans les plans de Pablo Longoria. Comme l’indiquent divers médias, dont Marca, il pourrait rapidement débarquer en Europe, où Getafe le convoite. Ce qui vaut déjà quelques blagues sur les réseaux sociaux, puisque le club de la banlieue de Madrid est considéré comme une équipe assez peu fair-play et jouant aussi avec une certaine intensité physique. Kylian Mbappé pourrait donc l’avoir comme voisin très prochainement…

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Son prix a d’ailleurs été fixé à 6 millions d’euros, et River Plate sait qu’avec son Mondial remarqué, le club est en position de force et n’aura pas besoin de revoir ce montant à la baisse. Du côté du continent sudaméricain, des clubs comme Cruzeiro (Brésil) sont aussi intéressés par ses services. Recruté à Talleres pour 4 millions d’euros il y a un an, Matias Galarza devrait voir d’autres clubs venir aux nouvelles dans les prochains jours.