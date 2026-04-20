L1 : la plateforme Ligue 1+ sera gratuite lors de la 31e journée

À l’occasion de la 31e journée, la plateforme Ligue 1+ ouvre exceptionnellement son accès gratuitement, dans une logique clairement assumée de conquête. Lancée dans l’urgence après le retrait de DAZN, la solution OTT de la LFP a réussi un démarrage solide, atteignant 1,1 million d’abonnés fin février. Mais cette dynamique s’est essoufflée, et les projections financières restent insuffisantes pour soutenir pleinement les clubs. En rendant ses contenus accessibles sans abonnement le temps d’un week-end, la Ligue cherche à élargir sa base d’utilisateurs et à convertir les curieux en abonnés réguliers, un levier indispensable pour viser les 2,1 millions de souscripteurs espérés à moyen terme d’après L’Équipe.

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Cette opération séduction s’accompagne d’une mise en avant du produit Ligue 1+. Diffusion étendue via plusieurs distributeurs, dispositifs techniques enrichis (Spider Cam, captation audio de l’arbitrage, immersion en bord terrain), et valorisation des affiches comme OM–Nice : tout est pensé pour démontrer la capacité de la plateforme à offrir une expérience premium. En toile de fond, la LFP prépare déjà la saison prochaine avec l’ambition de centraliser l’intégralité des droits et de clarifier l’offre pour les supporters. Reste un paramètre clé : l’implication des clubs, encore inégale, mais déterminante pour crédibiliser ce projet de diffusion sur la durée.